Порошенко обругал радикалов, пытавшихся сорвать его выступление в Житомире

Украинский президент Петр Порошенко во время своей предвыборной акции в Житомире обругал радикалов из партии «Национальный корпус», которые попытались сорвать его митинг.

Как уточняется на странице украинских радикалов в Facebook, на митинг против Порошенко пришли десятки представителей партии. При этом выступление украинского президента они сопровождали негативными высказываниями, такими, как «позор» или «пошел вон».

В результате Порошенко не выдержал и обозвал их «негодяями».

Ранее сообщалось, что в Черкассах радикалы пытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко после его выступления на митинге в центре голоса. Активисты «Национального корпуса» появились на площади в момент исполнения гимна страны и ровным строем направились прямо к сцене, где только что вещал украинский лидер. Все это сопровождалось использованием пиротехники.