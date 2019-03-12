В Якутске эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

Сотрудников и пассажиров аэропорта «Якутск» во вторник, 12 марта, эвакуируют из-за поступившего сообщения о минировании здания. В настоящее время все вылеты приостановлены.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, звонок о якобы минировании поступил в 06:25 по местному времени.

«Специалистами Росгвардии и кинологами МВД проводится обследование здания. В этой связи заблокированы подъездные дороги к аэропорту и органичен доступ к зданию», - цитирует сообщение портал Ykt.ru.

Вместе с тем отмечается, что все пассажиры, которые прибыли во время эвакуации, были доставлены в гостиницу вместе с багажом. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.