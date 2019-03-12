Во льдах Гренландии обнаружены последствия «солнечного апокалипсиса»

Ученые из шведского университета Лунда установили, что примерно в 660 году до нашей эры произошла мощная солнечная вспышка, последствия которой удалось обнаружить при изучении гренландских льдов.

В частности, по словам исследователей, если бы такое явление случилось несколько позднее, что оно бы привело к коллапсу нынешней цивилизации, отмечается в публикации журнала PNAS.

«Наше открытие показывает, что вероятность появления подобных вспышек сегодня сильно недооценивается. Все это говорит о том, что мы должны найти способ лучше предсказывать и защищаться от подобных катаклизмов», - заявил один из сотрудников Раймунд Мушелер.

В частности, в ходе исследования ученые изучили химический и изотопный состав кусков гренландского льда. Специалисты выявили, что обнаруженные остатки бериллия-10 - это последствия так называемой «солнечной бомбардировки» Земли космическими лучами, что обернулось мощнейшей катастрофой, произошедшей во времена падения Ассирийской империи.

Ранее сообщалось, что за последние 40 лет ежегодная потеря массы антарктического льда увеличилась шестикратно. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне, Лаборатории реактивного движения NASA и Утрехтского университета.