Прервавшие выступление Порошенко в Черкассах украинские националисты попали в базу «Миротворец»

Члены «Национального корпуса», которые ранее прервали выступление президента Украины Петра Порошенко, попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Страна.ua».

Вместе с тем отмечается, что в список попал националист Иван Хижняк, которого на сайте обозначили как «организатора нападения на сотрудников НП МВД Украины в Черкассах», а также назвали «провокатором».

«Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами», - добавляется в публикации.

Также речь идет о другом украинском националисте - Игоре Зайчуке, на которого, по данным издания, содержится аналогичное «досье».

Ранее сообщалось, что в Черкассах радикалы пытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко после его выступления на митинге в центре голоса. Активисты «Национального корпуса» появились на площади в момент исполнения гимна страны и ровным строем направились прямо к сцене, где только что вещал украинский лидер. Все это сопровождалось использованием пиротехники.