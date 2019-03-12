Посол РФ в США призвал обе страны к проведению полноформатного диалога

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москве и Вашингтону необходим полноформатный диалог. Он также добавил, что страны сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности.

Во время выступления на международной конференции, посвященной ядерной политике и проводимой центром Карнеги, Антонов назвал главную угрозу, существующую в настоящее время.

«Главной угрозой, с которой мы сталкиваемся, является международный терроризм», - заявил он.

Вместе с тем Антоном добавил, что Россия и США не являются «врагами или соперниками».

Кроме того, Антонов добавил, что Москва сделала все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия «приняла практически беспрецедентные меры прозрачности, которые находились далеко за рамками» ее обязательств по ДРСМД.

Что же касается последствий ликвидации Договора, то, по мнению Антонова, они будут «очень серьезными для российско-американских и международных отношений».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД расшатывает систему международной безопасности и ухудшает оперативную обстановку.