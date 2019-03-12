Британские следователи озвучили причину смерти солиста The Prodigy

В отчете Бюро судмедэкспертизы британского графства Эссекс названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Речь идет об механической асфиксии, уточняет портал TMZ.

Сообщается также, что, несмотря на установленную причину, токсикологическая экспертиза и расследование еще продолжаются. Однако смерть Флинта больше не рассматривается как «подозрительная».

Ранее музыкальная группа The Prodigy заявила об отмене всех запланированных концертов из-за ухода из жизни солиста Кита Флинта.

Флинт умер 4 марта в возрасте 49 лет. При этом за двое суток до смерти музыкант участвовал в марафоне и находился в приподнятом настроении и хорошей форме.