Парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране

Национальная ассамблея Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуйадо в понедельник, 11 марта, объявила в республике режим чрезвычайного положения. Причиной тому стало отключение электроэнергии на большей территории страны, уточняет Agence France-Presse.

«Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии», - говорится в тексте постановления парламента.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Венесуэлы загорелась подстанция «Сидор», расположенная на окраине города Сьюдад-Боливар. При этом несколькими днями ранее в Венесуэле произошла авария на ГЭС «Эль-Гури», в результате которой многие регионы остались без электричества.