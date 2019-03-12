Самолет развернулся в воздухе из-за пассажирки, забывшей в аэропорту ребенка

Странный инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Saudi Arabian Airlines - экипаж был вынужден развернуть воздушное судно обратно из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка.

Как уточняет Akhbaar24, происшествие случилось 11 марта. Самолет уже вылетел в Куала-Лампур из Джидды в Саудовской Аравии, однако прямо в воздухе одна из пассажирок внезапно вспомнила о забытом в аэропорту ребенке. Командир авиалайнера связался с диспетчером и объяснил ситуацию, после чего воздушное судно было принято развернуть в обратном направлении.

Чем закончилась история - неизвестно, однако самолет вернулся в аэропорт.