Самолет развернулся в воздухе из-за пассажирки, забывшей в аэропорту ребенка
Горе-мать вспомнила о своем ребенке в момент, когда воздушное судно уже вылетело из аэропорта и начало выполнение рейса.
© Фото: Christoph Schmidt, globallookpress
Странный инцидент произошел на борту самолета, принадлежащего авиакомпании Saudi Arabian Airlines - экипаж был вынужден развернуть воздушное судно обратно из-за пассажирки, которая забыла взять с собой на борт грудного ребенка.
Как уточняет Akhbaar24, происшествие случилось 11 марта. Самолет уже вылетел в Куала-Лампур из Джидды в Саудовской Аравии, однако прямо в воздухе одна из пассажирок внезапно вспомнила о забытом в аэропорту ребенке. Командир авиалайнера связался с диспетчером и объяснил ситуацию, после чего воздушное судно было принято развернуть в обратном направлении.
Чем закончилась история - неизвестно, однако самолет вернулся в аэропорт.