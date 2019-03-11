Пожевал и выплюнул: попытки кита проглотить дайвера попали на видео

В Сети появилось видео, на котором показаны попытки кита проглотить дайвера. Известно, что мужчина остался жив и позже сам рассказал об инциденте.

Как уточняется на ролике, опубликованном на YouTube, дайвер Райнер Шимпф попал в пасть кита вблизи берегов ЮАР, где проводил фотосъемку морской фауны. В момент, когда он наводил фокус на акулу, внезапно вынырнул кит и схватил его поперек тела.

«В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам», - отметил он.

По словам Шимпфа, он задержал дыхание, поскольку думал, что кит потащит его ко дну, однако животное спустя некоторое время выплюнуло мужчину.