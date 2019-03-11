США не исключили дополнительные санкции по «Северному потоку - 2»

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции, направленные против проекта «Северный поток-2». При этом когда конкретно следует ожидать этих мер, он ответил неоднозначно.

«Эти вопросы еще рассматриваются», - сообщил он.

По словам Перри, позиция США относительно «Северного потока-2» заключается в том, что Вашингтон не рассматривает данный проект как экономический.

«"Северный поток-2" не экономический, это больше политический трубопровод. Мы это не поддерживаем», - цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что «Газпром» уже построил треть «Северного потока - 2».