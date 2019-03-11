Емельяненко выпустили на свободу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу из изолятора, где он отбывал административный арест сроком на десять суток. Он сел в свой автомобиль и уехал, не ответив на вопрос журналиста, чем планирует в дальнейшем заниматься.

Ранее спортсмен опубликовал в Instagram пост, посвященный людям, которые его не любят.

В начале марта Емельяненко задержали за рулем золотого Mercedes. Он скрылся с места ДТП, но позже был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Емельяненко оштрафовали и лишили прав на полтора года.

Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) отменила его бой, запланированный на 4 мая, и прервала контракт с ним.