Министр спорта РФ Павел Колобков заявил о рекордном количестве проданных билетов на Универсиаду в Красноярске

Женская сборная России по хоккею завоевало золото на Универсиаде в Красноярске. Встреча с соперницами из Канады завершилась со счетом 2:0.

На такой же успех может рассчитывать и наша мужская команда. Чуть раньше россияне разгромили «кленовые листья» в полуфинале турнира по хоккею - итог матча 5-1. Уже завтра, в заключительный день Всемирных студенческих Игр, они поборются за золото.

Впрочем, по количеству наград высшей пробы Россия уже рекордсмен соревнований. В общей сложности - 109 завоеванных медалей, 40 их них - золотые.

Сегодня в ски-кроссе лучшим стал Артем Набиулин. В той же дисциплине первое место у Екатерины Мальцевой. В слаломе победил Семен Ефимов. В гонке на 15 километров россиянки заняли весь пьедестал.

Универсиада стала праздником не только для спортсменов.

«Нам удалось сделать праздник, приятно что соревнования вызвали интерес у зрителей. Впервые проданы все билеты на универсиаду. По количеству билетов проданных мы наверно поставили рекорд. На всех соревнования все трибуны заполнены», - рассказал «Звезде» глава Минспорта РФ Павел Колобков.

Ну а завтра, в заключительный день Универсиады, будет разыграно еще два комплекта наград. И затем - торжественная церемония закрытия Игр. Ее посетит и премьер России Дмитрий Медведев. Он уже прибыл в Красноярск.