Путин призвал уделить особое внимание исполнителям гособоронзаказа, вовлеченным «в сомнительные операции»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что исполнителями гособороназаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно заниматься особенно тщательно. Глава государства отметил двукратное снижение объема вывода средств из РФ в офшоры.

Российский лидер сегодня в Кремле принял главу Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина. И не случайно именно сейчас - в Москву едут представители организации, которая в масштабах планеты борется с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

«У нас начинает в Москве работать комиссия ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Как Вы предполагаете организовать работу, каких результатов ожидаете?», - поинтересовался глава государства у руководителя Росфинмониторинга.

«Увеличилось количество организаций, которые взяли мы на контроль, и количество контрактов у нас значительно растет. Здесь количество фиктивных организаций, участвующих в деятельности по гособоронзаказу, нам удалось снизить», - ответил Чиханчин президенту.

Также, по словам Юрия Чиханчина, благодаря совместной работе с Верховным судом удалось предотвратить вывод в теневой сектор 130 миллиардов рублей.