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Командир ВСУ рассказал, как его бригаду подставили под огонь ради предвыборного ролика Порошенко

Анастасия Евдокимова
22:29 11.03.2019
По словам военнослужащего, его бригада понадобилась для «политической массовки», при этом были грубо нарушены все меры безопасности.
Командир ВСУ рассказал, как его бригаду подставили под огонь ради предвыборного ролика Порошенко

Командир ВСУ, 44-летний старший сержант Алексей написал в редакцию программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» шокирующее признание о том, как 16 января ради рекламной предвыборной кампании украинского лидера Петра Порошенко его батальон подставили под смертельный огонь как пушечное мясо на поле боя.

Алексей родом из семьи военных. В «АТО» прослужил три с половиной года. По его словам, изначально он пошел защищать украинский народ от «российской агрессии», после событий в Одессе.

В эфире программы военнослужащий рассказал, как солдаты украинской армии были брошены в атаку ради съемок ролика. Бригада Алексея понадобилась для «политической массовки», при этом были грубо нарушены все меры безопасности.

«Я был командиром взвода, а ушел из армии из-за неоднократного предательства команды.16 января моих друзей подставили на зону соприкосновения, как пушечное мясо, потому что 26 января к нам должен был приехать Порошенко для записи предвыборного ролика. И там должны были быть слезы, должно было быть горе. Ребята не погибли, но моему 19-летнему товарищу оторвало ноги. Среди белого дня нас подставили под выстрел. Нужна была яркая реклама», - рассказал Алексей.

Также он рассказал о том, почему украинский генштаб ведет огонь по городам Донбасса из запрещенного оружия, к примеру оружия 152 калибра.

«Такие факты есть. Я свидетель того, что для этого они покидали места постоянной дислокации, действия которой находятся под контролем ОБСЕ», - сказал военнослужащий.

Алексей добавил, что готов дать показания следственным органам России.

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