Командир ВСУ, 44-летний старший сержант Алексей написал в редакцию программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» шокирующее признание о том, как 16 января ради рекламной предвыборной кампании украинского лидера Петра Порошенко его батальон подставили под смертельный огонь как пушечное мясо на поле боя.

Алексей родом из семьи военных. В «АТО» прослужил три с половиной года. По его словам, изначально он пошел защищать украинский народ от «российской агрессии», после событий в Одессе.

В эфире программы военнослужащий рассказал, как солдаты украинской армии были брошены в атаку ради съемок ролика. Бригада Алексея понадобилась для «политической массовки», при этом были грубо нарушены все меры безопасности.

«Я был командиром взвода, а ушел из армии из-за неоднократного предательства команды.16 января моих друзей подставили на зону соприкосновения, как пушечное мясо, потому что 26 января к нам должен был приехать Порошенко для записи предвыборного ролика. И там должны были быть слезы, должно было быть горе. Ребята не погибли, но моему 19-летнему товарищу оторвало ноги. Среди белого дня нас подставили под выстрел. Нужна была яркая реклама», - рассказал Алексей.

Также он рассказал о том, почему украинский генштаб ведет огонь по городам Донбасса из запрещенного оружия, к примеру оружия 152 калибра.

«Такие факты есть. Я свидетель того, что для этого они покидали места постоянной дислокации, действия которой находятся под контролем ОБСЕ», - сказал военнослужащий.

Алексей добавил, что готов дать показания следственным органам России.