Названа возможная дата решения по делу скифского золота

Апелляционный суд Амстердама может вынести вердикт по апелляции музеев Крыма на решение о передаче Киеву коллекции скифского золота 11 июня 2019 года. Это следует из заявления замминистра юстиции Украины Сергея Петухова.

«Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о скифском золоте», - написал он на своей странице в Facebook.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, в понедельник, 11 марта, в апелляционном суде Амстердама состоялись слушания по делу о так называемом скифском золоте - коллекции экспонатов, на которые претендуют крымские музеи и украинские власти.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама уже вынес решение в пользу украинской стороны, аргументируя его Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать это, основываясь на принципах международного межмузейного обмена.