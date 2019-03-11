США не пропустили автобусы для эвакуации беженцев из лагеря беженцев «Рукбан»

Российские военные заявили о блокировании американской стороной автобусов, направленных для эвакуации беженцев из лагеря «Рукбан» в Сирии.

На брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин напомнил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы были организованы гумкоридор и мобильный пункт пропуска «Джлеб». Туда также были направленны колонны автобусов для эвакуации беженцев.

Однако, несмотря на это, выход беженцев из лагеря «Рукбан», находящегося на подконтрольной США территории, по-прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе. Поэтому за все время работы мобильного пункта пропуска из печально известного лагеря не вышло ни одного беженца.

Купчишкин добавил, что в ходе рабочей встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, которая прошла в Дамаске, ему доведена эта информация.

В ходе брифинга также затрагивалась тема продолжающихся многократных нарушениях режима деэскалации со стороны боевиков, дейстувующих в Идлибе.

Так, по словам генерал-майора, в течение суток боевики совершили обстрелы 15 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама, Идлиб, Алеппо, а также одному из районов города Алеппо. Всего было зафиксировано 27 обстрелов.