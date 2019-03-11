Посла Украины вызвали в МИД Австрии

МИД Австрии вызвал украинского посла в Вене Александра Щербу в связи с решением Киева о введении запрета на въезд в отношении австрийского журналиста Кристиана Вершутца.

«Генсек Министерства иностранных дел Йоханнес Петерлик вызвал украинского посла в Австрии на беседу в МИД. При этом Йоханнес Петерлик потребовал отменить запрет украинских властей на въезд (журналиста Кристиана Вершутца – прим. ред.)», - сказано в сообщении ведомства

Отмечается, что генеральный секретарь МИД Австрии также потребовал от дипломата, чтобы Киев предоставил доказательства обвинений в адрес Вершутца.

Напомним, 7 марта МИД Украины уведомил посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца. В Незалежной журналиста обвинили в нарушении границы, оправдании воссоединения Крыма с РФ и антиукраинской пропаганде.

В конце 2018 года Кристиан Вершутц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине. По словам австрийского журналиста, он собирался взять интервью у кандидатов на пост украинского лидера Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко.

