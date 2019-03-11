Украинские моряки под присмотром ФСБ провели метания гранат с буксира в Азовском море

ВСУ провели учения на буксире «Корець» с орудийной установкой советского производства. Украинское судно в Азовском море сопровождали три сторожевых российских корабля.

Отчетный ролик об учениях опубликован на странице украинского минобороны в Facebook. На кадрах военнослужащие ВСУ метают с борта судна гранаты.

В министерстве обороны Украины отметили, что моряки выполнили практические стрельбы из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия, а также отработали передачу груза на ходу с кораблем отряда морской охраны.