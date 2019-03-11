Госдеп США потратит на борьбу с влиянием России в 2020 году $661 млн
Кроме того, на помощь другим государствам в противодействии влиянию РФ США готовы выделить еще 500 миллионов долларов.
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Госдепартамент США планирует в 2020 году выделить 661 миллион долларов на противодействие влиянию России. Об этом говорится в опубликованном Белым домом в понедельник бюджете США.
«Вложить 661 миллион долларов в усилия по противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии», - говорится в тексте документа.
Кроме того, на помощь другим государствам в противодействии влиянию РФ США готовы выделить еще 500 миллионов долларов.