В Воронежской области спецназ взял штурмом отдел МВД

Бойцы спецназа взяли штурмом отдел МВД в Воронежской области. Об этом пишет «360» со ссылкой на заявление официального представителя регионального управления ведомства Елену Мануковскую.

По ее словам, мероприятие имеет отношение к уголовному делу о превышении должностных полномочий.

«Следователями во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - рассказала она.

Мануковская не стала разглашать подробности, сославшись на тайну следствия, однако источник «360» заявил, что были задержаны начальник отдела МВД по Новоусманскому району подполковник полиции Анатолий Уваров и еще несколько офицеров.

По словам собеседника сайта телеканала, бойцы спецназа заблокировали отдел полиции и запретили его сотрудникам пользоваться сотовой связью. Источник добавил, что были изъяты несколько компьютеров, аудиозаписи и служебные журналы. Он также рассказал, что задержание Умарова связано не с превышением должностных полномочий, а с делом о коррупции.