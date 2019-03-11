Трамп предложил увеличить оборонные расходы США

Американский лидер Дональд Трамп предложил конгрессу увеличить оборонные расходы Соединенных Штатов на 5%. Предложение президента содержится в бюджетном запросе на 2020 финансовый год.

Согласно документу, сильная армия позволяет официальному Вашингтону «предупреждать войну, сохранять мир и при необходимости сдерживать агрессию в отношении интересов США».

«С этой целью мой бюджет запрашивает 750 млрд долларов на национальную оборону - это на 34 млрд долларов, или на 5% больше показателя, принятого в 2019 году», - сказано в запросе Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложил план по завершению бюджетного кризиса в стране. В частности, документ подразумевал выделение Конгрессом США 5,7 млрд долларов на пограничную безопасность.

