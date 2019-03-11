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В Польше оправдали осужденного за массовые убийства белорусов нациста

Роман Захаров
20:17 11.03.2019
Ромуальд Райс был казнен в 1948 году за совершение ряда военных преступлений.
В Польше оправдали осужденного за массовые убийства белорусов нациста
© Фото: podziemiezbrojne.pl

Институт национальной памяти Польши (IPN) оправдал участника польского антикоммунистического подполья времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, который был казнен в 1948 году за совершение ряда военных преступлений, в частности, за массовое убийство белорусов.

Во время Второй мировой войны Райс, известный также под позывным «Бурый», был бойцом Армии Крайовой, а после организовал незаконное вооруженное формирование. В 1946 году «Бурый» вместе со сторонниками совершили поход по территории восточной Польши. Во время похода бандиты сожгли несколько деревень и убили 79 человек, включая женщин и детей.

В 1948 году Ромуальда Райса арестовали по обвинению в совершении военных преступлений. Судом было установлено, что его отряд с особой жестокостью убивал людей по признаку национальности и вероисповедания. Жертвами преступников, в основном, стали православные белорусы. Райс был приговорен к смертной казни и повешен.

В 1995 году следователи IPN пришли к заключению, что действия «Бурого» «имели признаки геноцида», однако смертный приговор Ромуальда Райса был отменен.

В понедельник Институт национальной памяти Польши обнародовал выводы следствия по делу «о лишении жизни 79 человек - жителей района Бельск-Подляский в период с 29 января 1946 года до 2 февраля 1946 года». В документе отмечается, что прежние выводы IPN были «ошибочными» и «не соответствовали фактам».

В институте считают: Райс не планировал «уничтожить (полностью или частично) белорусскую общину или православную общину, проживающую в Польше в ее нынешних границах».

«Вина "Бурого" заключается в том, что он создал ситуацию, с которой не мог справиться и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты», - приводит IPN мнение историка Казимежа Краевского и адвоката Гжегожа Висовского.

В заключении Институт национальной памяти Польши пишет, что, согласно закону о признании недействительными решений в отношении лиц, репрессированных за деятельность в пользу независимого существования Польского государства, Ромуальд Райс является невиновным.

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