На борту экстренно севшего в Баку самолета не нашли бомбу

На борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего рейсом Бахрейн — Москва и экстренно севшего в аэропорту Баку, не нашли взрывных устройств. Завтра самолет отправится в пункт назначения. Об этом сообщили в посольстве РФ в Азербайджане.

«В результате проведенной проверки взрывного устройства не обнаружено», - сообщили в посольстве.

При этом в пресс-службе аэропорта Гейдара Алиева в Баку сообщили «Звезде», что проверка продолжается, пассажиров разместили в отеле. Завтра утром самолет отправится по запланированному рейсу.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Баку из-за того, что пилот заподозрил наличие бомбы.