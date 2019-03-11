Латвия отгородилась от России 93-километровым забором

Латвия возвела на границе с Россией забор с колючей проволокой. Длина сооружения составляет 93 километра, высота 2,7 метра.

Забор был установлен на определенных участках 283-х километровой границы в рамках проекта, общая стоимость которого составляет 21 млн евро.

Как пишет портал Delfi, граница также была оборудована деревянными дорожками, патрульными тропами, и контрольно-следовой полосой.

Отмечается, что полностью отгородить забором приграничную зону планируется к 2020 году. Заграждения призваны пресечь поток нелегальных мигрантов, которые якобы едут в страну из России.

Кроме того, по информации портала, латвийские власти намерены потратить более 27 млн евро на обустройство почти 300 км латвийско-белорусской границы.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует построить на границе с Россией забор из стальной сетки.