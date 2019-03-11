«Боится воды и не любит спать на кровати»: врач рассказал о состоянии «девочки-маугли»

Пятилетняя девочка Люба, которую нашли в захламленной и отключенной от коммуникаций московской квартире, поступила в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящее время ее состояние также среднетяжелое, ближе к удовлетворительному. Об этом в беседе с журналистами рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.

«У нее были легкие катаральные явления, а на коже возле шеи была вросшая резинка от волос, которую мы аккуратно хирургическим путем удалили. Она могла там находиться достаточно долго, не менее двух-трех недель точно», - рассказал врач.

По словам доктора, девочка «контактная», тянется к людям, врачей встречает с улыбкой, понимает все, что ей говорят. Но при этом самостоятельно она пока не говорит. Врачи пытаться выяснить, возникло ли это в результате стресса или не говорила изначально. По словам Османова, признаков насильственных действий против ребенка не было обнаружено. Наблюдались последствия недостаточного ухода. Также малышка по каким-то причинам боится воды и неохотно спит на кровати, с осторожностью, обнюхивая, осматривает продукты, которые ей предлагают, но при этом активно ест их самостоятельно.

Сейчас девочка проходит реабилитацию в больнице, ею активно занимаются психологи, врачи. Через 7-8 дней ребенок может быть выписан.