Постпред Сирии при ОЗХО заявил об отсутствии объективности при подготовке доклада по Думе

Во время подготовки доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе отсутствовали нейтральность и объективность. Такое заявление сделал постпред Сирии при ОЗХО Бассам Сабах в ходе пресс-конференции в Гааге.

«Нейтральность и объективность доклада совершенно отсутствовали. Миссия по установлению фактов использовала различные интерпретации присутствия токсичных химических материалов: иногда они считали их наличие свидетельством применения химоружия, иногда - нет», - сказал дипломат.

Сабах отметил: миссия в своем докладе полностью исключила возможность того, что ядовитые химические вещества могли применить террористы, хотя, например, хлор, использование которого в ходе химической атаки признано в докладе, был обнаружен на подконтрольном бандитам складе.

Напомним, 1 марта ОЗХО обнародовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, который имел место 7 апреля прошлого года. Согласно документу, при ударе было использовано «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор».