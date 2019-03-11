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Новые биологические патогены названы угрозой безопасности России

Анастасия Евдокимова
19:09 11.03.2019
В новом президентском указе говорится о патогенах, созданных технологиями синтетической биологии, а также терактах с применением опасных биологических веществ.
Новые биологические патогены названы угрозой безопасности России
© Фото: MARCIN BIELECKI Polska Agencja Prasowa, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно указу, политика РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности представляет комплекс мер: правовые, медико-биологические, санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, фитосанитарные, административно-организационные, военные, финансовые, коммуникационные и информационные. Меры направлены на защиту людей и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов и предотвращения химических и биологических угроз.

В документе говорится, что создание новых патогенов современными методами синтетической биологии вошло в список возможных угроз безопасности России. Речь идет о патогенах, созданных технологиями синтетической биологии, а также терактах с применением опасных биологических веществ.

Кроме того, Совет безопасности России не исключает разработки биологического оружия нового поколения некоторыми государствами.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали более 200 биологических военных лабораторий, в том числе на Украине и странах СНГ.

Особую тревогу, по его словам, вызывает развитие биотехнологий, которых можно назвать исследованиями двойного назначения. При этом деятельность биологических лабораторий США «имеют мало общего с мирной наукой», в них в том числе могут проводиться эксперименты над людьми.

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