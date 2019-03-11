Верховный суд разъяснил правила парковки во дворах

Верховный суд РФ разрешил столичной автоледи парковать машину во дворе дома, где она проживает. Ранее из-за регулярных нарушений женщиной правил парковки соседи приняли решение лишить ее права оставлять машину на отгороженной шлагбаумом территории.

Как пишет «Российская газета», сперва дама попыталась оспорить решение соседей в районном суде, однако судья отказался принять ее сторону и подтвердил законность действий жителей двора.

«Первый суд она проиграла. В его решении сказано, что "доказательств препятствия ответчиком в доступе к принадлежащему истице жилищу не представлено. А ограничение пользования парковкой установлено решением общего собрания автовладельцев". Апелляция с таким вердиктом согласилась. А вот Верховный суд РФ - нет. По его мнению, вывод коллег "не соответствует требованиям закона"», - сказано в материале издания.

Отмечается, что Верховный суд рекомендовал нижестоящим инстанциям «пересмотреть спор с учетом своих разъяснений».

Случаи, когда соседи ссорятся из-за парковочных мест, к сожалению, нередки для Московского региона. Ранее сообщалось, что жительница поселка Дубки Одинцовского района Подмосковья установила деревянный крест на одной из общественных стоянок населенного пункта, чтобы ставить свое авто именно на вычищенное ею место.

Позже в беседе с корреспондентом «Звезды» автоледи рассказала, зачем она решила закрепить за собой право парковать автомобиль в этом месте.

