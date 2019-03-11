Порошенко поручил конструкторским бюро создать высокоточное ракетное оружие

Президент Украины Петр Порошенко поручил конструкторским бюро разработать высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия.

«Нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага», - приводит слова украинского лидера «Интерфакс-Украина».

Порошенко добавил, что Киев «сделал выводы» из ситуации вокруг ДРСМД. По его словам, теперь Украине «не связывают руки никакие ограничения дальности полета».

Ранее в Госдуме рассказали об ответе РФ на размещение американских ракет средней дальности в Европе. Глава думского комитета по обороне заявил, что Россия вправе зеркально действовать в развертывании ракет средней и меньшей дальности.