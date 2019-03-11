Эксперты рассказали, как погиб один из участников группы Дятлова

Стало известно о том, как погиб один из участников группы Дятлова, Рустем Слободин. Он считался самым выносливым и спортивным из всех, однако эти качества не спасли его от гибели.

Молодой человек поступил в Уральский технический институт без экзаменов и там увлекся туризмом и альпинизмом. В 1959 году окончил его, но продолжал ходить в походы в турклубом.

В тот роковой для него поход Рустем взял любимую мандолину. Ему нравился этот инструмент, и он прекрасно на нем играл. Позже ее обнаружат в лабазе поисковики.

Труп Рустема обнаружили одним из первых, хотя он оказался вне региона основных поисков. Он лежал под слоем снега толщиной около 12-15 сантиметров головой в сторону палатки. Правая рука была подтянута к груди и сжата в кулак. Он был обут только в один валенок. Все лицо в мелких ссадинах и царапинах. Кость в районе левой лобной доли была проломлена. На лице наблюдался ледяной нарост. Это, по мнению экспертов, говорит о том, что перед смертью Слободин дышал в снег.

По словам судмедэксперта Бориса Возрожденного, которые приводит «Газета.ру», такая травма могла быть причинена тупым орудием. По основной версии, турист ударился головой о камень. Однако основной причиной его гибели эксперты называют переохлаждение. При вскрытии медики обнаружили характерные для этого пятна Вишневского на слизистой желудка. Также он получил обморожения конечностей третьей и четвертой степени.

Похоронен Рустем Слободин на Михайловском кладбище в Свердловске.