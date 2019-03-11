Visa уведомила банкиров об увеличении предельной суммы покупок без пин-кода

В «Альфа-банке» получили письмо от Visa, в котором кредитную организацию уведомили о том, что предельная сумма покупок по карте без введения пин-кода будет повышена с одной тысячи до трех тысяч рублей. Такое заявление сделал глава по развитию эквайринга банка Денис Хренов.

«Да, мы получили соответствующее письмо от Visa. Само правило (повышение суммы оплаты картой с одной тысячи до трех тысяч рублей без введения пин-кода - прим. ред.) касается всех банков - участников платежной системы Visa», - сказал специалист в беседе с корреспондентом «Звезды».

При этом Хренов добавил, что «этот шаг назрел». По его словам, действовавшие ранее лимиты были установлены в то время, когда курс валюты был более чем в два раза ниже, а «бесконтактные платежи» - «в новинку для рынка».

«Сейчас Россия - один из крупнейших рынков бесконтактных платежей с низким уровнем мошенничества благодаря почти поголовно используемому сервису СМС-информирования, развитию технологий, быстрому росту платежей с помощью токенов (различные виды PAY - прим. ред.). Поэтому мы не считаем, что это повлияет на уровень риска. При этом удобство для покупателей растет», - сказал он.

Денис Хренов также заявил, что платежная система Visa, поднимая лимит суммы оплаты картой без введения пин-кода, «делает еще один шаг к развитию рынка удобных безналичных платежей».

Ранее стало известно, что в международной платежной системе Visa приняли решение повысить с середины апреля предельную сумму покупок без введения пин-кода. В настоящий момент пользователи пластиковых карт могут приобретать товары стоимостью до одной тысячи рублей без введения пин-кода.