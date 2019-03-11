Мать московской «девочки-маугли» объяснила свой поступок

Мать брошенной в заваленной мусором московской квартире пятилетней девочки дала показания на допросе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По ее словам, она мать-одиночка и вынуждена оставлять дочь в квартире одну «на непродолжительное время», когда уходит на работу. Женщина рассказала, что у нее просрочены кредит и коммунальные платежи. Для погашения долгов она хотела продать квартиру. Женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Сейчас найденный ребенок в больнице. У девочки признаки анорексии. На шее у нее было вросшее в кожу украшение. Посетившая пятилетнюю Любу в больнице детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что ребенок не имеет социальных навыков.

Ранее соседи семьи рассказали, что обращались в полицию из-за подозрительного образа жизни женщины, а также из-за криков и плача ребенка. По словам соседей, они неоднократно вызывали полицию, однако та якобы не предприняла никаких мер. В МВД сообщили, что проводят по данному факту проверку.