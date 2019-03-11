Ученые смогли воспроизвести «жуткие» звуки космоса
В качестве заставки к такой музыке использовали фотографию, сделанную телескопом, которую уже окрестили «сундуком с сокровищами».
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Телескоп Hubble записал музыку космоса, которуе многие пользователи назвали «жуткой». Послушать, как звучит Вселенная, можно на официальном сайте NASA.
Изначально, конечно, речь шла не о музыке в прямом смысле. С помощью специального алгоритма ученые расшифровали ультразвуковые данные, полученные с помощью телескопа. В качестве заставки к такой музыке использовали фотографии галактик. Кстати, один из таких снимков ученые окрестили «сундуком с сокровищами». Дело в том, что на нем запечатлено огромное количество галактик.
Ученые использовали хитрый алгоритм: каждому элементу на фотографии присвоили собственный звук. Звезды получили более короткое и простое музыкальное сопровождение, а вот у галактик музыка сложнее и разнообразнее.