В посольстве РФ прокомментировали инцидент с экстренно севшим в Баку самолетом

Пресс-секретарь посольства РФ в Азербайджане Мария Осипова рассказала «Звезде» о происходящем в аэропорту Баку после экстренной посадки самолета А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Сотрудники посольства находятся в аэропорту, пассажиры эвакуированы из самолета, они находятся в транзитной зоне, им оказывается необходимая помощь по вопросам питания и размещения. Что касается проверки самолета, то она пока не закончена, я не могу дать комментарий», - рассказала Осипова.

Ранее сообщалось, что причиной вынужденной посадки в Баку самолета А-321 «Уральских авиалиний», следовавшего из Манамы в Москву, стало подозрение командира воздушного судна на наличие взрывного устройства в самолете. Всего на борту лайнера находилось, включая экипаж, 225 человек. Командир воздушного судна принял решение об экстренной эвакуации пассажиров.