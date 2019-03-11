Василий Лановой госпитализирован

Народный артист СССР Василий Лановой помещен в одну из ведомственных клиник. Об этом «Звезде рассказал сам актер.

«Я давно это запланировал, пока у меня есть свободное от театра время. Все нормально», - сказал Лановой.

Ранее ряд СМИ распространили информацию, что Василий Лановой попал в больницу якобы после жалоб на плохое самочувствие.

В феврале этого года представители авиакомпании «Победа» не пустили Ланового на борт самолета. Один из чемоданов актера превысил допустимые требования компании к габаритам ручной клади.

Позже народный артист СССР назвал инцидент с авиаперевозчиком «несусветной глупостью».