США внесли в санкционные списки «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с ситуацией в Венесуэле.

По данным Минфина США, такие меры приняты из-за связи с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA.

Таким образом, активы банка в юрисдикции США замораживаются, также вводится запрет для американских физических и юридических лиц проводить сделки или транзакции с этим банком.

Ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что иностранные финансовые организации могут оказаться под санкциями из-за сотрудничества с Венесуэлой.

Политический кризис в Венесуэле обострился 23 января, когда в ходе антиправительственных манифестаций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США и ряд европейских стран, после чего Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.