Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Участковый объяснил, почему «девочку-маугли» из проблемной квартиры не находили раньше

Анастасия Евдокимова
16:52 11.03.2019
В МВД прокомментировали информацию о многократных жалобах на проблемную квартиру «девочки-маугли».

Представитель полиции прокомментировал «Звезде» информацию о том, что соседи проблемной московской квартиры, в которой жила брошенная матерью пятилетняя «девочка-маугли», неоднократно жаловались на подозрительный образ жизни семьи. По словам сотрудника ведомства, он не был в курсе происходящего.

«Именно таких сообщений не поступало. Ко мне таких жалоб не поступало», сказал участковый.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, навестив девочку в московской больнице, рассказала о ее социальных навыках. Омбудсмену также задали вопрос, почему органы опеки раньше не нашли ребенка.

«Почему органы опеки не выявили этого? Не было сообщений или должной реакции на те сигналы, которые поступали. Это заставляет задуматься», - сказала Кузнецова.

В пресс-службе УМВД УВД РФ по ЦАО сообщили, что по факту многократных обращений жителей дома по данной проблеме начата проверка.

В Кирове 20 февраля в запертой квартире с перекрытыми коммунальными услугами нашли мертвого ребенка. 21-летняя женщина, оставившая свою трехлетнюю дочь, была арестована.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2019, 17:37
Ученые смогли воспроизвести «жуткие» звуки космоса
Дата11.03.2019, 15:55
Шойгу объявил о создании сплошного радиолокационного поля по периметру границ России
Дата11.03.2019, 17:43
Российские хоккеистки завоевали золото Универсиады
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата11.03.2019, 12:32
Шойгу назвал количество новых вооружений в Вооруженных Силах РФ
Дата10.03.2019, 16:04
Одно из главных хранилищ истории: что можно найти в Государственных архивах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:23 В стране и мире
Василий Лановой госпитализирован
16:52 В стране и мире
Видео
Участковый объяснил, почему «девочку-маугли» из проблемной квартиры не находили раньше
16:06 В стране и мире
Видео
Полет «Валькирии»: ВВС США показали видео испытаний нового беспилотника
14:59 В стране и мире
Видео
В аэропорту Гейдара Алиева назвали причину экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
13:48 В стране и мире
Эсминец ВМС США «Грейвли» покинул акваторию Балтийского моря
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Представитель Началовой озвучил диагноз певицы
Названа неожиданная опасность подключения к Wi-Fi
Видео
В честь премьеры «Капитана Марвел» российские летчики нарисовали в небе звезду
«Бесстрашные русские»: британское издание восхитилось кадрами переправы через Енисей
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.