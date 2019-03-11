Участковый объяснил, почему «девочку-маугли» из проблемной квартиры не находили раньше

Представитель полиции прокомментировал «Звезде» информацию о том, что соседи проблемной московской квартиры, в которой жила брошенная матерью пятилетняя «девочка-маугли», неоднократно жаловались на подозрительный образ жизни семьи. По словам сотрудника ведомства, он не был в курсе происходящего.

«Именно таких сообщений не поступало. Ко мне таких жалоб не поступало», сказал участковый.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, навестив девочку в московской больнице, рассказала о ее социальных навыках. Омбудсмену также задали вопрос, почему органы опеки раньше не нашли ребенка.

«Почему органы опеки не выявили этого? Не было сообщений или должной реакции на те сигналы, которые поступали. Это заставляет задуматься», - сказала Кузнецова.

В пресс-службе УМВД УВД РФ по ЦАО сообщили, что по факту многократных обращений жителей дома по данной проблеме начата проверка.

В Кирове 20 февраля в запертой квартире с перекрытыми коммунальными услугами нашли мертвого ребенка. 21-летняя женщина, оставившая свою трехлетнюю дочь, была арестована.