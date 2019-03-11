Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате 34 млрд рублей

В Москве Басманный суд заочно арестовал бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича, который обвиняется в растрате 34 миллиардов рублей.

«Ходатайство следствия удовлетворить», - постановила судья Юлия Сафина.

По информации Следственного комитета РФ, Данкевич скрывается в Израиле. Как, в свою очередь, заявляют адвокаты бывшего руководителя «Открытия», их подзащитный «находится на лечении за пределами страны», не уточняя при этом, где именно.

Евгений Данкевич, в недавнем прошлом возглавлявший крупнейший частный банк России, находится в международном розыске. Его обвиняют по статье «Растрата в особо крупном размере в составе группы лиц», по которой он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.