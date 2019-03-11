«Кто распускает эту ахинею?» - актер Дмитрий Назаров прокомментировал информацию о своей госпитализации

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров опроверг информацию о том, что он был госпитализирован с болями в спине. Об этом сообщает «360», ссылаясь на заявление актера.

«Это кто же себе позволяет такое фантазировать? Надо закрыть тех, кто распускает такую ахинею. Когда-нибудь я к ним докопаюсь. У меня все хорошо, спасибо. Все нормально», - заявил артист.

Ранее российские СМИ сообщили, что Назаров попал в больницу с болями в спине.

Народный артист России Дмитрий Назаров окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1980 по 1995 год работал в Малом театре. Позже актер играл в театре «Сфера» и Театре Российской армии. С 2003 года Назаров работает на подмостках МХТ имени Чехова.