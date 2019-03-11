Полиция задержала десятки мигрантов во время обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Стражи порядка задержали десятки мигрантов во время обысков на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в российской столице. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в МВД.

«Задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений», - приводит издание слова собеседника, который отметил, что обыски были плановыми.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проводят обыски на территории ТЦ «Москва» в столичном районе Люблино и на рынке «Садовод».

Вероятнее всего, причиной проверок стали произошедшие накануне конфликты между сотрудниками торговых точек. Так, в ночь на 9 марта на Белореченской улице на юго-востоке российской столицы перепалка между мигрантами завершилась стрельбой и поножовщиной. В результате инцидента четыре человека были доставлены в лечебные учреждения.