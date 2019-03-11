Полет «Валькирии»: ВВС США показали видео испытаний нового беспилотника

Новейший тяжелый американский стелс-беспилотник Kratos XQ-58 Valkyrie впервые поднялся в воздух. Видео испытаний опубликовал портал Defence News.

В рамках первого этапа тестирования запланировано еще пять полетов. Первый раз беспилотник провисел в воздухе 76 минут. Испытания проводились на полигоне в штате Аризона.

Предполагается, что «Валькирия» будет сопровождать истребители F-35.

