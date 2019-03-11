«Нюхает продукты перед едой, на кровати спать не умеет»: детский омбудсмен встретилась с московской «девочкой-маугли»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в московской больнице пятилетнюю «девочку-маугли», которую сотрудники МВД изъяли из заваленной мусором квартиры в Москве.

Накануне соседи сообщили в полицию о непрекращающемся плаче ребенка за стенкой в одном из жилых домов Москвы. Сотрудники МВД нашли пятилетнюю Любу брошенной в горах мусора с вросшим в шею проводом. В квартире пахло разлагающимися отходами.

«Ребенок не говорит. За время нашего нахождения там не было произнесено ни звука. Продукты, которые мы ей предлагали, она сначала нюхает, потом берет в руки», - рассказала Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, фрукты, которые предлагают малышке, она сначала нюхает. На кровати спать не приучена, боится оставаться одна, а также закрытых помещений. В квартире, где жила девочка, были отключены свет и вода. Сейчас ищут ее возможных родственников. Мать ребенка задержана. Девочка Люба проходит реабилитацию в московской клинике.

В ближайшее время будет принято решение в отношении ее матери.



