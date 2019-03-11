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В ФАС признали завышенными тарифы ЖКХ в России

Анастасия Евдокимова
15:40 11.03.2019
По словам главы ФАС, такая ситуация складывается из-за того, что местные власти используют личные связи, чтобы «пробивать» завышенные показатели через региональные энергетические комиссии.
В ФАС признали завышенными тарифы ЖКХ в России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Большинство россиян переплачивают за некоторые коммунальные услуги. По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, тарифы на ЖКХ в большинстве регионов страны завышены и при этом могут отличаться в 54 раза.

«Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, - это все чушь собачья», - сказал Артемьев в интервью НТВ.

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за того, что некоторые представители региональной власти, пользуясь своими полномочиями, «пробивают» завышенные цены через местные энергетические комиссии. Для урегулирования ситуации Артемьев предложил идею принять единый закон о тарифном урегулировании.

Ранее Госдума выдвинула предложение списывать россиянам долги за все услуги ЖКХ, у которых истек срок давности в три года. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, такие меры освободят население от потенциальных судебных тяжб, сэкономит время и другие возможные траты.

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