Мантуров рассказал о пользе от маркировки товаров

Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает с помощью введения обязательной маркировки товаров массового потребления защитить добросовестных предпринимателей и обеспечить «лучшую собираемость налогов». Такое заявление сделал глава ведомства Денис Мантуров.

«В части маркировки, вы знаете, что было принято постановление правительства, есть перечень товаров, номенклатуры, который подлежит обязательной маркировке. Буквально недавно, с 1 марта, к ранее принятым решениям вступила в силу маркировка по табачным изделиям. В этом году ряд других наименований уже будет маркироваться в обязательном порядке. И до 2024 года мы рассчитываем нарастить объем номенклатуры, которая относится к массовому спросу, для того чтобы обеспечить снижение контрафакта, фальсификата, ну и обеспечить в том числе лучшую собираемость налогов за счет легально производимой продукции и за счет того, что добросовестные производители будут защищены на внутреннем рынке», - сказал министр.