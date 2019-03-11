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Виктор Логинов назвал неуважением к зрителю нетрезвое состояние актера МХАТ на сцене

Анастасия Евдокимова
15:28 11.03.2019
По словам Логинова, сухой закон должен быть не только в театре, но и везде, когда дело касается профессионализма.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Российский актер Виктор Логинов прокомментировал в беседе со «Звездой» новость о том, что художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков отстранил от спектаклей актера Антона Хомятова, от которого якобы пахло алкоголем.

«Я считаю, что сухой закон должен быть не только в театре, он должен быть везде, когда дело касается профессионализма. Если кто-то позволяет себе выходить на сцену выпившим или в ином опьянении, наркотическом, это непозволительно. Зритель приходит для того, чтобы насладиться игрой актера. По себе могу сказать, что я не люблю неподконтрольных ситуаций, только быть в полном контроле, а это бывает только тогда, когда ты трезв», - сказал Логинов.

Ранее сообщалось, что актера МХАТ уволили за «стопку коньяка». Как рассказал сам Антон Хомяков, он выпил не более ста граммов коньяка, потому что после нескольких выходов на сцену у него заболело горло.

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