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В аэропорту Гейдара Алиева назвали причину экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

Роман Захаров
14:59 11.03.2019
Причиной экстренной посадки воздушного судна в Баку стало подозрение на бомбу.
В аэропорту Гейдара Алиева назвали причину экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
© Фото: Григорий Турцев, Twitter

Причиной вынужденной посадки в Баку самолета А-321 «Уральских авиалиний», следовавшего из Манамы в Москву, стало подозрение командира воздушного судна на наличие взрывного устройства на борту. Об этом «Звезде» заявили в пресс-службе международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

«Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 (по местному времени) совершил благополучную посадку в аэропорту Гейдар Алиев. Причина аварийной посадки - подозрение командира самолета на наличие бомбы на борту самолета. По тревоге подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта. Всего на борту лайнера находилось, включая экипаж, 225 человек. Командир воздушного судна принял решение об экстренной эвакуации пассажиров. Самолет обследуют специальные службы», - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что на борту самолета «Уральских авиалиний», следовавшего из аэропорта Манамы (столица Бахрейна) в Москву, произошло ЧП, в результате которого воздушное судно совершило вынужденную посадку в Баку.

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