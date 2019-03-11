Порвавший картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» частично признал вину

Мужчина, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, частично признал свою вину в суде. При этом, по словам Игоря Подпорина, с какой-то частью обвинения он не согласен.

В понедельник в зале Замоскворецкого суда началось рассмотрение дела Игоря Подпорина по статье «Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». Сам мужчина ожидает приговор в СИЗО.

«Вину признаю частично, с чем-то не согласен», - сказал Подпорин.

Инцидент произошел в мае прошлого года. По версии следствия, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин вошел в зал Репина и ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения. В результате полотно получило серьезные повреждения.

Ранее он объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а полотно оскорбляет чувства верующих. Подпорину грозит до шести лет лишения свободы.