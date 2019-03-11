Путин отметил двукратное снижение количества выведенных денег из России в офшоры
О результатах отчитался глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
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Количество денег, выводимых из РФ в офшоры, снизилось в два раза по сравнению с 2016 годом. Этот факт констатировал президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
В свою очередь, Чиханчин отчитался об эффективности работы банковского мониторинга. По словам главы службы, им удается минимизировать последствия работы фиктивных организаций.