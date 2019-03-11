В Индии ликвидировали одного из организаторов подрыва военной колонны в Кашмире

Правоохранительные органы Индии отчитались о ликвидации одного из организаторов атаки на колонну с военной техникой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир, в результате которой погибли 45 человек.

Один из боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад»* по имени Мудасир Ахмад Хан был нейтрализован в результате боестолкновения в районе Трал в воскресенье, 10 марта.

Всего при противостоянии были ликвидированы двое представителей запрещенной в России организации, которые находились в розыске в связи с участием в террористических актах. Об этом сообщает информагентство ANI.

Напомним, 14 февраля террористы совершили нападение на индийский военный конвой. В результате взрыва самодельной бомбы погибли 45 человек. После этого произошло обострение и без того напряженных отношений между Индией и Пакистаном. Позже, 27 февраля, в небе над Кашмиром разразился воздушный бой, в ходе которого был подбит самолет F-16 пакистанских ВВС.

*«Джаиш-е-Мухаммад» - экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.