Экипаж «Уральских авиалиний» объявил о ЧС на борту пассажирского самолета. Самолет А-321 следовал из аэропорта Манамы в Москву рейсом U61116. Об этом сообщает портал Airlivenet на своей официальной странице в Twitter.

Пассажирский самолет вылетел из Бахрейна и спустя три часа должен был приземлиться в столичном Домодедово.

«Из Бахрейна Airbus А321 вылетел два часа назад, через три часа он должен был приземлиться в Домодедово. По пока не установленным причинам экипаж самолета запросил посадку в Баку и уже приземлился там», - цитирует ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах аэропорта Баку.

Перед тем как совершить посадку, самолет кружил над побережьем, вырабатывая топливо.

В настоящий момент лайнер находится на земле. Его осматривают специалисты. Предположительно, в кабине воздушного судна сработал датчик сигнализации, что свидетельствовало о возможной неисправности. Однако в Сети активно обсуждается версия о взрывном устройстве.